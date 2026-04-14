52 роки – не межа: Вовчанчин показав, як виглядає зараз його тренування

Легендарний український боєць ММА Ігор Вовчанчин вкотре довів, що вік – це лише цифра.

Напередодні 52-річний спортсмен опублікував у соцмережах відео свого ранкового тренування, яке одразу привернуло увагу фанатів.

Разом із роликом Вовчанчин залишив і сильне мотиваційне послання:

"Провели ранкове тренування. У ринзі немає віку – є рівень і характер, і справжній суперник – це завжди ти сам. Якщо після кожного раунду ти стаєш сильнішим – значить, ти на правильному шляху".

Нагадаємо, на початку жовтня 2025 року у світовий прокат вийшла спортивна драма "Незламний". У стрічці йдеться про історію американського бійця ММА Марка Керра, який в октагоні зустрічався з Вовчанчиним. Образ українського бійця ММА втілив чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

Коментуючи стрічку, Ігор Вовчанчин розповів про ментальні проблеми, із якими Марк Керр зіткнувся після зустрічі з українцем.