Не вгадали свій вік: збірна України взяла участь у кумедному челенджі перед Кубком Біллі Джин Кінг

Богдан Войченко — 10 квітня 2026, 17:00
Не вгадали свій вік: збірна України взяла участь у кумедному челенджі перед Кубком Біллі Джин Кінг

Перед стартом Кубка Біллі Джин Кінг українські тенісистки вирішили трохи розрядити атмосферу та підняти настрій уболівальникам. Замість звичних тренувань і серйозних інтерв'ю, Еліна Світоліна разом із партнерками влаштувала кумедний челендж, який швидко став вірусним.

Компанію Світоліній склали Марта Костюк, Олександра Олійникова, а також сестри Людмила Кіченок і Надія Кіченок.

Суть завдання звучала просто, але на практиці виявилась не такою вже й легкою: спортсменкам потрібно було за допомогою рулетки "показати" свій вік. Уся складність полягала в тому, що вони витягували її наосліп і не бачили жодної розмітки.

Як і очікувалося, без курйозів не обійшлося. Результати вийшли далекими від точності, але саме це й додало відео шарму.

Найближче до перемоги опинилася Надія Кіченок – вона витягнула 32 сантиметри при реальному віці 33 роки. Інші учасниці були менш "влучними", зате подарували чимало позитивних емоцій.

@bjkcup Harder than it looks 🤣 Pull your Age: Team Ukraine 🇺🇦 #BJKCup #tennis #tennisplayers #ukraine🇺🇦 #challenge ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem

Нагадаємо, 10-11 квітня збірна України з тенісу проведе у Глівіце матч кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг проти господарок, польок. Прев'ю поєдинку доступне на сайті "Чемпіон".

Напередодні тенісистки збірної України поділилися своїми очікуваннями від протистояння.

