Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Я дякую людям, які зараз біля мене: Кононова – про здобуття своєї третьої медалі на Паралімпіаді-2026

Микола Літвінов — 13 березня 2026, 19:46
Я дякую людям, які зараз біля мене: Кононова – про здобуття своєї третьої медалі на Паралімпіаді-2026
Олександра Кононова
Паралімпійський комітет України

Українська парабіатлоністка Олександра Кононова висловилася щодо здобуття бронзової нагороди у спринті-персьюті в класі стоячи на зимових Паралімпійських іграх.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Параатлетка подякувала тренерам, менеджерам та персоналу за допомогу в досягненні спортивних результатів. Кононова також наголосила, що ці нагороди є спільною заслугою команди. Окремо вона висловила слова вдячності українським військовим за можливість брати участь у турнірі.

"Я дякую людям, які зараз тут, біля мене, які допомагають мені виборювати ці нагороди. Тому що їхня праця за кадром – дуже важливі. Те, що вони з шостої ранку на ногах: змащувальники, тренери. Тестують лижні хлопці, що має бути на лижі для гарного ковзання, для гарної роботи. Тому я дуже їм вдячна. Їхню роботу видно лише тоді, коли ми про це говоримо".

Наші результати – не лише перемога кожного з нас, але й величезної команди. Починаючи з тренерів і закінчуючи менеджером, персоналом, завдяки якому ми тут і маємо змогу перемагати. І завдяки нашим хлопцям, які виборюють нашу перемогу зараз. Дуже їм вдячна за те, що маю можливість стояти тут".

Нагадаємо, на поточних Паралімпійських іграх Кононова здобула нагороди у кожній гонці з парабіатлону. Українка розпочала турнір із золотої медалі у спринті, після чого виграла дві бронзові нагороди в індивідуальній гонці та спринті-персьюті.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Паралімпійські ігри Олександра Кононова Паралімпіада-2026

Паралімпійські ігри

Останні новини

