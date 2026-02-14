Гераскевич буде присутній на нагородженні українців під час Мюнхенської конференції з безпеки

Український скелетоніст Владислав Гераскевич ввечері 14 лютого буде особливим гостем Мюнхенської конференції з безпеки, де відбудеться церемонія вручення нагороди Munich Security Conference Award.

Про це з місця події повідомляє головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва.

Цьогоріч відзнаку отримають Brave People of Ukraine – сміливі українці, а Гераскевича запросили взяти участь разом із його шоломом пам'яті, за який його було дискваліфіковано на Олімпійських іграх 2026 через зображення загиблих внаслідок війни з Росією українських спортсменів.

Президент конференції Вольфганг Ішингер назвав Гераскевича "яскравим прикладом того, що означає бути Brave People of Ukraine".

Церемонія нагородження відбудеться ввечері 14 лютого.

Як відомо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.