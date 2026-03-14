Закрив зимову сторінку: українець Баль об'єднав медалі літньої й зимової Паралімпіади

Сьогодні, 14 березня, збірна України здобула срібну медаль на Паралімпійські ігри 2026 у змішаній естафеті (4×2,5 км) з лижних перегонів. Серед учасників був Павло Баль, який став першим паралімпійцем "синьо-жовтих", що виборов медалі на літніх і зимових Паралімпіадах.

Для 39-річного атлета – це були треті Ігри в карєрі. Він дебютував у 2022 році, коли взяв участь в біатлоні та лижних перегонах. Тоді його найкращим результатом стало етверте місце в змішаній естафеті лижних перегонів.

Водночас на літніх іграх у 2024 році він виборов бронзу в груповій шосейній гонці в класі спортсменів сидячи.

Таким чином, Павло Баль став першим українцем, який здобув медалі на літніх і зимових Паралімпійських іграх.

"Я закрив зимову сторінку нарешті. Реабілітувалися за [Ігри у Пекіні]. Було прикро, програли Китаю, були четвертими. Сьогодні наш день, сьогодні ми другі. Це дуже крутий результат. Команда працювала як одне ціле, кожен відпрацював свій етап. Кожен зробив максимум. Думаю, що ми всі зробили максимум: сервіс, команда. Мені подобається працювати у команді, коли вона одне ціле. Перед тим дуже сильно переживав, напевно, найбільше за вісім років. Але команда сильна", – розповів Баль у коментарі Суспільне Спорт.

