Оксана Мастерс виграла золото Паралімпіади-2026 у змішаній естафеті, в України срібло

Збірна України здобула срібну медаль на Паралімпійських іграх 2026 у змішаній естафеті (4×2,5 км) з лижних перегонів.

"Синьо-жовтих" в гонці представляли Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко. Загалом 10 команд боролися за медалі у цій дисципліні.

Після першого етапу, на якому виступав Баль, українці були третіми, однак вже до екватора гонки Радь вивів нашу команду на перше місце.

На третьому етапі Кононова збільшила етап над переслідувачами, проте Ляшенко на останньому етапі пропустила вперед американського фінішера.

Паралімпійськими чемпіонами стала команда США, у складі якої виступала американка українського походження Оксана Мастерс, а на третій щабель п'єдесталу піднялися китайці.

Для 36-річної Мастерс це дев'яте в кар'єрі "золото" Паралімпійських ігор. Також у неї є 4 золоті медалі на літніх Паралімпіадах.

Зазначимо, що в гонці також взяли участь команди Росії та Білоруси. Перед останнім етапом росіяни були другими, проте все ж провалилися і залишились без нагороди.

Паралімпійські ігри 2026. Лижні перегони. Змішана естафета 4×2,5 км

1. 🥇 США 23:24.2

2. 🥈 Україна +12.5

3. 🥉 Китай +32.3

4. Німеччина +46,2

5. Канада +50,9

6. Росія +1:16,0

7. Бразилія +3:36,3

8. Японія +4:05,0

9. Білорусь +5:07,6

10. Швеція +6:59,0

Зазначимо, що це вже 17-та медаль для збірної України на Паралімпіаді-2026. У скарбничці "синьо-жовтих" 3 золоті, 7 срібних та 7 бронзових нагород.

