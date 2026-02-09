Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Дмитренко – про стан здоров'я після пропуску змішаної естафети на Олімпіаді-2026: Я могла не пробігти всю програму

Софія Кулай — 9 лютого 2026, 21:34
Христина Дмитренко
instagram.com/vitleo_sport

Українська біатлоністка Христина Дмитренко розповіла, що зіштовхнулась із проблемами зі здоров'ям ще перед стартом Олімпійських ігор-2026.

Її слова цитує Суспільне Спорт.

За словами 26-річної спортсменки, вона випала із підготовки через біль у горлі.

"Зараз вже набагато краще. Звичайно, випало пару днів у мене. Я прокинулася зранку, а у мене першіння у горлі. Температури не було, але я вирішила все вилікувати за один день і через це так трішки затиснулося. Я тренувалася, але, звичайно, через те, що і горло, і зв'язки були напружені, на вулицю було небезпечно виходити: холод міг призвести до того, що я могла не пробігти всю програму", – сказала біатлоністка.

У середу, 11 лютого, відбудеться індивідуальна гонка серед жінок у рамках Олімпіади-2026. Початок змагань – о 15:15 (за київським часом).

Напередодні 10 лютого медалі індивідуалки розіграють чоловіки. У цьому старті Україну представлять четверо біатлоністів – Дмитро Підручний (6), Віталій Мандзин (26), Тарас Лесюк (67) та Антон Дудченко (77). Старт о 14:30.

Нагадаємо, що один комплект біатлонних нагород на Іграх-2026 вже розіграно. 8 лютого відбулась змішана естафета, у якій тріумфувала Франція. Срібні медалі забрали італійці, а бронзу – німці. Україна фінішувала лише 8-ю.

