Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Кожен постріл дуже багато значить: Лесюк – про підготовку до індивідуальної гонки

Олександр Булава — 9 лютого 2026, 18:53
Кожен постріл дуже багато значить: Лесюк – про підготовку до індивідуальної гонки
Тарас Лесюк
Dmytro Yevenko/biathon.com.ua

Український біатлоніст Тарас Лесюк розповів про підготовку до дебютного старту на Олімпійських іграх – індивідуальної гонки.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я дуже щасливий, що зміг кваліфікуватися на ці Олімпійські ігри. Для мене це справді важливо – бути тут і проявити себе, показати, на що я здатний, на максимум.

Тут ніхто не буде очікувати, поки хтось десь буде відсиджуватися чи економити сили. Кожен спортсмен з перших метрів, вийшовши на дистанцію, бореться, ризикує з перших метрів. Тримають високий темп, ризикують на стрільбі. У кого цей ризик вийшов, виграють медалі та посідають високі місця", – сказав він.

Біатлоніст позитивно оцінив підготовку до Ігор та назвав особливості олімпійської траси.

"Все досить вдало виходить: і зі стрільбою, і зі швидкістю за відчуттями все досить добре. Побачимо, наскільки.

Непрості стадіон і траса. Все ж висота, на якій розташований цей стадіон. Тому потрібно вміти правильно розкласти сили, від початку до кінця. І, звичайно, підхід на стрільбу має бути оптимальний – не повільний і не дуже швидкий, адже кисню тут трохи менше, ніж на інших стадіонах. Важче стріляти", – відзначив спортсмен.

Окрему увагу Лесюк приділив стрільбі, яка особливо важлива під час індивідуальної гонки.

"Звичайно, індивідуальна гонка дуже важлива в плані стрільби. Кожен постріл дуже багато значить. Хвилина штрафу — надзвичайно багато, відіграти її практично неможливо. Тому, можливо, приберегти сили на трасі, щоб впоратися зі стрільбою, емоціями та мати якийсь шанс на успіх.

Загалом зі стрільбою все досить добре, проблем немає. Справа лише за емоціями, аби впоратися з ними і виконати свою роботу так, як вмію – і результат однозначно буде хорошим", – розповів Лесюк.

Індивідуальна гонка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Разом з Лесюком бігтиме Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Загалом на Олімпійських іграх буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого.

Україну на Іграх-2026 представить 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Тарас Лесюк Олімпійські ігри-2026

Тарас Лесюк

Україна визначилася зі складом на чоловічу індивідуальну гонку на Олімпіаді-2026
Італія перемогла в змішаній естефаті на етапі в Нове-Место, збірна України лише 14-та
Біланенко заїхав до квіткової церемонії за підсумками спринту на ЮЧЄ-2026
Україна визначилася зі складом команди на змішані естафети в межах 6-го етапу Кубку світу
Чоловіча збірна України визначилася зі складом на Олімпійські ігри 2026

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік