Кожен постріл дуже багато значить: Лесюк – про підготовку до індивідуальної гонки

Український біатлоніст Тарас Лесюк розповів про підготовку до дебютного старту на Олімпійських іграх – індивідуальної гонки.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я дуже щасливий, що зміг кваліфікуватися на ці Олімпійські ігри. Для мене це справді важливо – бути тут і проявити себе, показати, на що я здатний, на максимум. Тут ніхто не буде очікувати, поки хтось десь буде відсиджуватися чи економити сили. Кожен спортсмен з перших метрів, вийшовши на дистанцію, бореться, ризикує з перших метрів. Тримають високий темп, ризикують на стрільбі. У кого цей ризик вийшов, виграють медалі та посідають високі місця", – сказав він.

Біатлоніст позитивно оцінив підготовку до Ігор та назвав особливості олімпійської траси.

"Все досить вдало виходить: і зі стрільбою, і зі швидкістю за відчуттями все досить добре. Побачимо, наскільки. Непрості стадіон і траса. Все ж висота, на якій розташований цей стадіон. Тому потрібно вміти правильно розкласти сили, від початку до кінця. І, звичайно, підхід на стрільбу має бути оптимальний – не повільний і не дуже швидкий, адже кисню тут трохи менше, ніж на інших стадіонах. Важче стріляти", – відзначив спортсмен.

Окрему увагу Лесюк приділив стрільбі, яка особливо важлива під час індивідуальної гонки.

"Звичайно, індивідуальна гонка дуже важлива в плані стрільби. Кожен постріл дуже багато значить. Хвилина штрафу — надзвичайно багато, відіграти її практично неможливо. Тому, можливо, приберегти сили на трасі, щоб впоратися зі стрільбою, емоціями та мати якийсь шанс на успіх. Загалом зі стрільбою все досить добре, проблем немає. Справа лише за емоціями, аби впоратися з ними і виконати свою роботу так, як вмію – і результат однозначно буде хорошим", – розповів Лесюк.

Індивідуальна гонка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Разом з Лесюком бігтиме Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Загалом на Олімпійських іграх буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого.

Україну на Іграх-2026 представить 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.