Тарас Лесюк – про провальний етап в естафеті: Хочу попросити вибачення перед усіма

Микола Літвінов — 17 лютого 2026, 20:12
Тарас Лесюк
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Український біатлоніст Тарас Лесюк прокоментував свій виступ на заключному етапі чоловічої естафети, де збірна України посіла 16-те місце.

Його слова передає Суспільне Спорт.

29-річний спортсмен вибачився перед партнерами по команді та уболівальниками й заявив, що хотів провести кращий етап.

"В першу чергу хочу попросити вибачення перед командою, перед усіма, хто вірив і підтримував нас. Насправді хотілося провести якнайкращий етап. Прямо зараз я не можу пояснити, в чому справа, чому так, але ще вчора було хороше самопочуття, ніби все добре зі стрільбою.

Чомусь сьогодні якийсь такий стан і стрільба була справді жахливою. На жаль, не можу пояснити".

Зауважимо, що сьогодні, 17 лютого, Україна у складі з Дмитром Підручним, Богданом Борковським, Віталієм Мандзинон і Тарас Лесюком показала найгірший результат з 1998-го року в чоловічій естафеті на Олімпійських іграх, посівши 16-ту позицію.

Біатлонна програма Олімпійських ігор 2026 продовжиться жіночою естафетою, яка відбудеться в середу, 18 лютого. Початок о 15:45 за київським часом.

Для чоловіків останньою дисципліною буде масстарт, у який кваліфікувалися двоє українців – Дмитро Підручний та Віталій Мандзин. Гонка відбудеться 20 лютого, початок запланований на 15:15.

