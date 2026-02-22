Лідер збірної Канади пропустить фінальний матч Олімпіади-2026 проти США

Стало відомо, чи візьме участь у фіналі Олімпійських ігор 2026 з хокею капітан збірної Канади Сідні Кросбі в матчі проти США.

Команди оголосили склади на вирішальну гру й канадський нападник усе ж таки не потрапив до заявки. Він пропустить поєдинок за "золото" через травму, якої зазнав у чвертьфіналі проти Чехії (4:3).

Напередодні зірковий хокеїст брав участь у розкатці й була надія у фанатів, що він все ж таки встиг відновитись. Проте тренерський і медичний штаби вирішили, що форвард не готовий грати.

Зазначимо, що хокейний матч Канада – США розпочнеться о 15:10 за київським часом. Напередодні відбувся поєдинок за "бронзу" й медалі здобули фіни, які були чемпіонами на ОІ-2022.