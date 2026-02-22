Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Лідер збірної Канади пропустить фінальний матч Олімпіади-2026 проти США

Денис Іваненко — 22 лютого 2026, 14:35
Лідер збірної Канади пропустить фінальний матч Олімпіади-2026 проти США
The Canadian Press

Стало відомо, чи візьме участь у фіналі Олімпійських ігор 2026 з хокею капітан збірної Канади Сідні Кросбі в матчі проти США.

Команди оголосили склади на вирішальну гру й канадський нападник усе ж таки не потрапив до заявки. Він пропустить поєдинок за "золото" через травму, якої зазнав у чвертьфіналі проти Чехії (4:3).

Напередодні зірковий хокеїст брав участь у розкатці й була надія у фанатів, що він все ж таки встиг відновитись. Проте тренерський і медичний штаби вирішили, що форвард не готовий грати. 

Зазначимо, що хокейний матч Канада – США розпочнеться о 15:10 за київським часом. Напередодні відбувся поєдинок за "бронзу" й медалі здобули фіни, які були чемпіонами на ОІ-2022.

Читайте також :
Відео Фото Фінал Канада – США: дуель голкіперів і тренерських шкіл
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Олімпійські ігри 2026 Сідні Кросбі

Олімпійські ігри 2026

Російську лижницю дискваліфікували в марафоні Олімпіади-2026
Визначились призери ОІ-2026 з бобслею у четвірках серед чоловіків
Андерссон завоювала золото Олімпіади-2026 у марафоні
Гутцайт розповів, які призові отримав за золото Олімпіади-1992
Третя медаль на Олімпіаді-2026: китайська фрістайлістка Гу завоювала "золото" у хафпайпі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік