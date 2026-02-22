Травмований Кросбі взяв участь у розкатці напередодні фіналу ОІ-2026

Капітан збірної Канади Сідні Кросбі, який зазнав травми у чвертьфіналі Олімпійських ігор 2026 проти Чехії (4:3), взяв участь у розкатці напередодні фіналу, де суперниками "кленових листків" буде команда США.

Про це повідомляє CBC News.

Головний тренер канадців Джон Купер повідомив журналістам, що є рішення щодо участі Кросбі у фінальному поєдинку буде прийнято під час гри.

Хокейний матч Канада – США стане фінальним акордом Олімпіади-2026. Зустріч відбудеться в неділю, 22 лютого. Початок о 15:10 за київським часом.

Нагадаємо, Сідні Кросбі пропустив п'ятничну перемогу Канади над Фінляндією (3:2) в півфіналі турніру через травму нижньої частини тіла.