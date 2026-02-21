Українська правда
Єдине слово – "вибачення": тренер України з лижної акробатики прокоментував виступ збірної на OI-2026

Микола Літвінов — 21 лютого 2026, 17:10
Єдине слово – вибачення: тренер України з лижної акробатики прокоментував виступ збірної на OI-2026
Енвер Аблаєв
enver_ablaev1/instagram

Головний тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв поділився емоціями після невдалого виступу своєї команди у фіналі змішаних змагань на Олімпійських іграх-2026.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

За словами Аблаєва, тренерський штаб свідомо вирішив спростити програму через несприятливі погодні умови.

"Чому змінювали складніші стрибки на легші? Логіка була в тому, тому що погодні умови не дуже сприяли складнішим стрибкам. Планували, що просто перейдемо на потрійне сальто з чотирма гвинтами. Достатньо було лише встати на ноги і спокійно проходити до суперфіналу, а вже там треба було боротися за "золото" і виконувати дійсно найважчі стрибки".

Наставник зізнався, що розраховував виключно на подіум, і звернувся до вболівальників з вибаченнями через дії своє команди.

"Не знаю, які слова підібрати. Звичайно, вони засмучені, а що ти зробиш? Треба просто перемагати, йти до кінця, на максимум; виконувати все, що ти робив, і що пробував до змагань. Не треба нічого видумувати – просто виконувати те, що було. На жаль, вони не впоралися. Я не знаю, які слова зараз підібрати.

Єдине слово – "вибачення" перед країною, бо я сподівався на зовсім інший результат. Був на 100% впевнений, що ми без медалей з цієї Олімпіади не повернемося. Робили все для того, щоб попри те, що у нас така молода команда завоювати медалі".

Тренер зізнався, що розчарування від цьогорічного результату набагато сильніше, ніж чотири роки тому. Цього разу всі підійшли до змагань здоровими та в нормальній формі, тому наставник розраховував виключно на медалі.

"Зараз більше, звичайно, розчарування, бо минула Олімпіада нам навіть не дала змоги виступити у командних змаганнях. А зараз все було добре, всі були готові, жодного хворого. Були готові повністю і, звичайно, зараз розчарування, – набагато більше ніж 4 роки тому. Тому що була спроба, можна було виграти чи бути в призах, медалях, але цього не сталося".

Нагадаємо, що після першого стрибка у виконанні Ангеліни Брикіної збірна України йшла на прохідному другому місці. Однак після падінь Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського "синьо-жовті" опустилися на шосту сходинку, опинившись поза суперфіналом.

Лідер збірної України Котовський також розповів, що у вирішальному раунді тренерський штаб замінив його коронний "Ураган" на простіший стрибок – Back Full-Double Full-Full, який виявився невдалим.

Україна втратила останній шанс завоювати медаль на Олімпійських іграх 2026, повторивши найгірший результат в історії.

