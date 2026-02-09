Президент ФІДЕ Дворкович засвітився на Олімпіаді-2026 поруч із фанатами у радянській символіці

Президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадій Дворкович відвідав Олімпійські ігри-2026, які відбуваються у Мілані та Кортіні.

Про це повідомив Петер Гейне Нільсен.

Тренер Магнуса Карлсена виклав колаж, який складений із двох фото, на яких присутній Дворкович. Поруч із ним стояли уболівальники в одязі із написом "СССР". Також вони тримали прапори, на яких був зображений талісман (олімпійський ведмідь) XXII Ігор, що відбулись 1980 року у Москві.

"Президент ФІДЕ Дворкович вболіває за російських спортсменів поруч з уболівальниками в радянських футболках та з прапорами на зимових Олімпійських іграх", – написав данський гросмейстер.

FIDE President Dvorkovich cheering for Russian🇷🇺 athletes next to fans with Soviet shirt and flags at the winter olympics. pic.twitter.com/vZ2bOTi40c — Peter Heine Nielsen (@PHChess) February 9, 2026

Цікаво, що перед церемонією відкриття Ігор-2026, яка відбулась 6 лютого, один із глядачів проніс російський прапор. Була інформація, що стюарди та організатори урочистого заходу не вимагали уболівальника сховати триколор.

Також національний прапор Росії з'явився під час матчу між жіночими збірними США та Чехії з хокею.

Нагадаємо, що Олімпіада-2026 відбуватиметься до 22 лютого. Із повним розкладом змагань можна ознайомитись – ТУТ.