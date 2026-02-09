Це головний старт чотириріччя: Дудченко – про підготовку до Олімпіади

Український біатлоніст Антон Дудченко оцінив готовність до старту в індивідуальній гонці на Олімпійських іграх.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Для біатлоніста це будуть другі Ігр в карєрі. Найкращим результатом в особистих змаганнях у 2022 році є гонка переслідування, де він став 22-м.

"Усі готуються, це головний старт чотириріччя. Головне – реалізувати повністю свій потенціал, показати максимум того, наскільки ти готовий, а уже по фінішу буде видно, на яке місце заслуговує цей максимум. Головне – відпрацювати і бути чесним перед собою, що ти зробив усе можливе", – сказав він.

Через хворобу біатлоніст пропустив старт сезону. На трьох останніх етапах Кубка світу він провів лише по одній гонці. Попри це Дудченко намагатиметться показати максимум.

"Захворів у грудні, була висока температура декілька днів. І потім усе це затягнулося, ніяк не міг вийти з цього стану. Пробували багато різних тренувань, але нічого не виходило. Десь у Чехії вже почало ніби легше бігтися. Можливо, не супер були результати, але відчуття вже були набагато краще. Цей сезон був не найкращим у моєму виконанні. Але в Чехії вже були відчуття кращі, ніж до цього. На останньому етапі Кубка світу ми також багато працювали, на заключному зборі перед Олімпійськими іграми. Тому я сподіваюся, що на даний момент я зроблю максимум із ситуації, яка склалася у мене цього сезону", – сказав Дудченко.

Індивідуальна гонка відбудеться у вівторок, 10 лютого. Разом з Дудченко бігтиме Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Тарас Лесюк.

Загалом на Олімпійських іграх буде розіграно 11 комплектів медалей у біатлоні. Останній старт у цьому виді спорту відбудеться 21 лютого.

Україну на Іграх-2026 представить 46 спортсменів. Найбільше представництво буде саме в біатлоні та санному спорті – по десять атлетів.

Слідкуйте за усіма найцікавішими подіями четвертого змагального дня Олімпійських ігор у текстовій онлайн-трансляції.