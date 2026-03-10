Алексик та Баль вийшли до фіналу в лижних перегонах на Паралімпіаді-2026

На зимових Паралімпійських іграх-2026 у Мілані відбулися чоловічі півфінальні змагання з лижних перегонів у спринті (клас сидячи).

У першому півфіналі перемогу здобув представник Бразилії Крістіан Вестемайєр Рібера з результатом 2:28.7. Разом із ним путівку до вирішальної стадії турніру здобули китаєць Ван Тао (2:29.2) та українець Олександр Алексик, який фінішував третім із часом 2:30.7.

Тарас Радь посів четверте місце з результатом 2:30.8, а Василь Кравчук фінішував шостим (2:37.5). Згідно з правилами, вони не пробилися до фіналу напряму.

У другому півфіналі найкращий час показав Єрбол Хамітов – 2:38.1. Другим фінішував українець Павло Баль із результатом 2:40.5, що гарантувало йому місце у фіналі.

Третю путівку з цього заїзду здобув канадець Коллін Кемерон (2:41.3). Григорій Шимко завершив гонку на п'ятій позиції з часом 2:51.3.

Чоловічий фінал Паралімпіади-2026 у спринті цього класу розпочнеться о 14:38.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводить текстову трансляцію змагального дня на Паралімпіаді. Детальний розклад змагань можна дізнатись за посиланням.