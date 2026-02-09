Українська правда
У пошуках "інформаторів". У Норвегії підозрюють родичів біатлоністів в розповсюдженні командних секретів

Денис Шаховець — 9 лютого 2026, 08:15
У пошуках інформаторів. У Норвегії підозрюють родичів біатлоністів в розповсюдженні командних секретів
Birkenesavisa / Anders Boine Verstad, NRK

Жартівливо-детективна історія трапилась у Норвегії. У штабі біатлонної збірної підозрюють родичів біатлоністів у тому, що ті поширюють "секретну" інформацію зі стану команди.

Про це пише норвезький мовник NRK.

Серед головних "підозрюваних" – Олаф Геймдал – дідусь олімпійського дебютанта біатлоніста Мартіна Улдаля.

Він повідомив газеті свого муніципалітету про склад команди на змішану естафету ще до того як його офіційно оприлюднила тамтешня федерація.

У місцевому виданні норвезького селища Біркінес кажуть, що дідусь, колишній банкір, раніше був їхнім дописувачем, а зараз просто заходить в гості до редакції й часом ділиться новинами про зіркового онука.

До речі, саме Олаф Геймдал розповів "Чемпіону" чимало цікавих фактів про життя Мартіна Улдаля.

Читайте також :
Відео Мартін Улдаль – безстрашний "сніговик" зі скандинавської глибинки, олімпійська надія Норвегії

У норвезькій команді цю історію сприйняли з жартами. Заступився за дідуся і Мартін Улдаль, і його партнер по команді Йоганнес Дале-Шевдаль.

"Не хотілося б, щоб якісь факти зруйнували цю прекрасну історію", – сказав Йоганес Дале-Шевдаль.

А Ветле Шостад Крістіансен пожартував, мовляв, добре, що в телефонах його родичів немає швидкого набору на номер місцевої газети.

Нагадаємо, в першій гонці Олімпіади-2026, змішаній естафеті, Норвегія не змогла здобути медалі. Скандинави сенсаційно фінішували на четвертій позиції. Мартін Улдаль та Ветле Крістіансен перемогли на своїх етапах, натомість провальною видалась кінцівка гонки у виконанні Марен Кіркейде.

Зазначимо, що перед початком Олімпіади в Норвегії спалахнув скандал – титулована біатлоністка Тіріль Екгофф звинуватила тренерський штаб в непрофесійності.

