Хочу, щоб війна скінчилася, – Тар'єй Бо залишив меседж для українців

Денис Іваненко — 16 лютого 2026, 09:22
Зірка біатлону Тар'єй Бо підтримав український народ.

Його слова цитує Tribuna.

Норвежець висловив надію, що змагання з біатлону на зимових Олімпійських іграх-2026 дадуть трішки позитиву українцям. Він сподівається, що якомога швидше в нашій країні настане мир.

"Я сподіваюся, що в цей важкий період для вашої країни біатлон може бути маленькою віддушиною, знаєте, дати хоча б трохи позитиву. Хочу, щоб війна скінчилася, це все, на що я сподіваюся", – сказав спортсмен.

Бо-старший також додав, що спілкувався на Іграх-2026 з капітаном збірної України Дмитром Підручним.

"Я бачився з ним тут, але не так довго. Зараз ми не бачимо його так часто, але він справді хороший хлопець. Знаю його досить багато років", – сказав норвежець.

Зазначимо, що напередодні Тар'єй і ще троє норвезьких біатлоністів отримали бронзові медалі за чоловічу естафету Сочі-2014. Це сталося після анулювання досягнень росіянина Євгена Устюгова, якого спіймали на допінгу.

