Маємо, те що маємо: Брикіна – про свій виступ на Олімпійських іграх 2026

Українська фрістайлістка Ангеліна Брикіна прокоментувала виступ у змаганні змішаних команд з лижної акробатики на Олімпіаді-2026.

Її слова передає Tribuna.

Спортсменка зізналася, що її очікування від дебютних Ігор не виправдалися. За словами Брикіної, їй вдалося приземлити свій стрибок "гвинт-гвинт-гвинт".

"Не такою я уявляла свою першу Олімпіаду. Очікування були трохи кращими, але маємо те, що маємо. Ми постаралися з тренером розібрати всі помилки, яких я припустилася в індивідуальних змаганнях. Намагалася зробити все, що сказав тренер, але вийшло не так, як хотілося.

Проте мені вдалося приземлитися – це моє перше приземлення тут. Мій перший приземлений "гвинт-гвинт-гвинт" у ноги. Так, він був не чистий, але я його приземлила".

На питання за, що вона більше засмутилася через кінцевий результат, чи через виступи хлопців, вона відповіла:

"Мабуть, більше засмутилася через те, що я не змогла дуже добре виконати свій стрибок. Я зігнулася – і одразу зняли бали за форму, а форма – це 50%. Через великий коефіцієнт я отримала 90 балів з копійками, що в принципі непогано. Після виступу всіх дівчат наша команда була другою.

Просто сьогодні трохи підвела погода, дівчата попадали. А мені вдалося встати й за рахунок коефіцієнта після першого стрибка ми вийшли на друге місце. Але я більше засмутилася, що не змогла виконати стрибок. Якщо не помиляюся, там можна набрати понад 120 балів, якщо стрибаєш гарно".

За її словами, після індивідуальних виступів у команди відбулася спільна нарада.

"Так, було зібрання. Тренер сказав, що попереду ще один старт – командний. Налаштував нас, попросив відкинути все, що сталося, і зібратися на цей старт. З кожним поговорив окремо, пояснив, що потрібно виправити. І сьогодні ми вийшли на старт".

Порівнюючи Олімпіаду з етапами Кубку світу, вона відзначила високий рівень напруги, адже цей старт буває лише раз на чотири роки. За словами Брикіної, після виступу вона отримала як слова підтримки, так і порцію хейту, але найважливішою для неї залишається підтримка тренера та родини.

Нагадаємо, що після першого стрибка у виконанні Ангеліни Брикіної збірна України йшла на прохідному другому місці. Однак після падінь Олександра Окіпнюка та Дмитра Котовського "синьо-жовті" опустилися на шосту сходинку, опинившись поза суперфіналом.

Лідер збірної України Котовський також розповів, що у вирішальному раунді тренерський штаб замінив його коронний "Ураган" на простіший стрибок – Back Full-Double Full-Full, який виявився невдалим.

Україна втратила останній шанс завоювати медаль на Олімпійських іграх 2026, повторивши найгірший результат в історії.