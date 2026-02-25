Українську фрістайлістку захейтили за патріотичний напис на ОІ-2026

Учасницю Олімпійських ігор 2026 Ангеліну Брикіну розкритикували в мережі через напис "Слава ЗСУ", який вона показала після першого змагання.

Про це 21-річна спортсменка розповіла Youtube-каналу Гливинський Pro Sport.

Патріотичний перформанс Ангеліна робить на змаганнях починаючи з 2024 року, але жодного разу не зазнавала хейту.

"Мені прикро. Я з 2024 року на кожному старті підіймаю лижі і завжди показую цей напис. Це є в кожному ефірі. І за два роки ніхто не сказав стерти його. Мені дуже боляче, тому що не просто так написала. Я не хочу популярності, просто в мене є своя історія і в серці теж болить. Коли я показала напис "Слава ЗСУ" в ефірі, то полився сильний хейт, що я хочу грошей і так далі. Не звертала на це увагу, а потім Енверу Назімовичу (тренеру – ред.) сказали, щоб я його стерла", – сказала Брикіна.

Нагадаємо, що Ангеліна продемонструвала напис "Слава ЗСУ" під час кваліфікації в жіночій лижній акробатиці на ОІ-2026.

Батько спортсменки, Павло Брикін, боронив Україну з 2015 року. Він був гранатометником у 58 окремій мотопіхотній бригаді. Воїн загинув 6 серпня 2022 року в бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою біля села Благодатне Миколаївської області. У нього залишилися п'ятеро дітей і дружина.

Зазначимо, що лижні акробати Ангеліна Брикіна та Дмитро Котовський були прапороносцями збірної України на церемонії закриття Олімпійських ігор.