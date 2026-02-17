Гераскевич зробив публічну заяву щодо МОК зі знеструмленого Києва

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зробив заяву щодо російської агресії та позиції Міжнародного олімпійського комітету після повернення з ОІ-2026 у Київ.

Він опублікував відео на своїй сторінці в Instagram зі знеструмленої столиці.

Спортсмен заявив, що вдома почувається найкомфортніше. При цьому він присоромив МОК за його лояльність до Росії, що намагається знищити Україну.

"Попри відсутність світла, вдома – найкраще. Щотижня дедалі більше російських атлетів повертаються на міжнародні арени, тоді як українці продовжують жити в умовах гуманітарної катастрофи, спричиненої російськими обстрілами. Коли МОК підіграє російській пропаганді – він фактично стає співучасником цих злочинів. Підтримуйте Україну в її прагненні жити", – написав Гераскевич.

Нагадаємо, що на Іграх-2026 Владислава дискваліфікували за бажання вшанувати пам'ять загиблих спортсменів через російську агресію. Він хотів виступити в "шоломі пам'яті", але отримав заборону.

Після цього атлет подав апеляцію в CAS. Проте суд підтримав рішення МОК і залишив відсторонення в силі.