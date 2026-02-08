Українська правда
Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Лангенхан лідирує після 3 заїзду, Мандзій обійшов Дукача у санях-одиночках

Станіслав Лисак — 8 лютого 2026, 18:28
Андрій Мандзій
FIL

У неділю, 8 лютого, відбулися треті заїзди на санях-одиночках в межах Зимових Олімпійських Ігор-2026.

Свої спроби здійснили українці Антон Дукач та Андрій Мандзій, які за сумою двох заїздів показали 12-й та 14-й результат відповідно.

Дукач у третьому заїзді допустив кілька помилок та збільшив своє відставання від лідера до 3,117 секунд, що відкинуло його на 17 сходинку, Андрій Мандзій проїхав трохи краще і посідає проміжне 13 місце.

Наразі лідерами є представник Німеччини Макс Лангенхан, австрієць Йонас Мюллер та італійський санкар Домінік Фішналлер.

У цьому виді перемогу здобуде найкращий спортсмен за сумою чотирьох заїздів. Фінальна спроба, що визначить медалістів запланована на 19:34 за київським часом.

Олімпійські Ігри-2026

Санний спорт, одиночки

Результати після трьох заїздів

1. Макс Лангенхан (НІмеччина) 2:38,531;

2. Йонас Мюллер (Австрія) +0,294;

3. Домінік Фішналлер (Італія) 0,542;

...

13. Андрій Мандзій (Україна) +2,642;

17. Антон Дукач (Україна) +3,117;

Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.

Антон Дукач Андрій Мандзій Олімпійські ігри-2026

Олімпійські ігри-2026

