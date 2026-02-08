Лангенхан лідирує після 3 заїзду, Мандзій обійшов Дукача у санях-одиночках
У неділю, 8 лютого, відбулися треті заїзди на санях-одиночках в межах Зимових Олімпійських Ігор-2026.
Свої спроби здійснили українці Антон Дукач та Андрій Мандзій, які за сумою двох заїздів показали 12-й та 14-й результат відповідно.
Дукач у третьому заїзді допустив кілька помилок та збільшив своє відставання від лідера до 3,117 секунд, що відкинуло його на 17 сходинку, Андрій Мандзій проїхав трохи краще і посідає проміжне 13 місце.
Наразі лідерами є представник Німеччини Макс Лангенхан, австрієць Йонас Мюллер та італійський санкар Домінік Фішналлер.
У цьому виді перемогу здобуде найкращий спортсмен за сумою чотирьох заїздів. Фінальна спроба, що визначить медалістів запланована на 19:34 за київським часом.
Олімпійські Ігри-2026
Санний спорт, одиночки
Результати після трьох заїздів
1. Макс Лангенхан (НІмеччина) 2:38,531;
2. Йонас Мюллер (Австрія) +0,294;
3. Домінік Фішналлер (Італія) 0,542;
...
13. Андрій Мандзій (Україна) +2,642;
17. Антон Дукач (Україна) +3,117;
Слідкуйте за текстовою трансляцією третього змагального дня на Олімпійських іграх 2026. Розклад медальних стартів, а також виступів українців ви можете детальніше переглянути за посиланням.