Українські санкарі вперше в історії виграли загальний залік Кубку Націй одразу в двох дисциплінах

В німецькому Альтенберзі відбувся заключний етап Кубку Націй з санного спорту сезону-2025/26, де українські спортсмени здобули ще дві медалі, вигравши за підсумком 9-ти стартів перемогу в загальному заліку одразу у двох дисциплінах.

Про це повідомляє НОК України.

Так, Андрій Мандзій здобув "срібло", поступившись лідеру 0.208 секунди. Цей результат дозволив українцю зафіксувати свою перемогу в загальному заліку серед чоловічих одномісних саней.

Водночас Данило Марціновський та Богдан Бабура тріумфували на німецькій трасі, ставши чемпіонами етапу в змаганнях двомісних саней, що також дозволило їм здобути перемогу в загальному заліку.

Зазначимо, що це історичне досягнення для українського санного спорту, адже раніше нашим спортсменам не вдавалося вигравати загальний залік Кубка Націй.

Як відомо, на Олімпійських іграх-2026 збірна України у складі Юліанни Туницької, Ігоря Гоя, Назарія Качмара, Андрія Мандзія, Олени Стецьків та Олександри Мох посіла 6-те місце, показавши час 3:46.174, що стало найкращим результатом в цьому виді в історії виступів збірної на Іграх.