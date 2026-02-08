Українська правда
Усі розділи

Зимові Олімпійські ігри-2026

Підтримати УП
Betking
Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Показав максимум: Мандзій – про перші заїзди на Олімпіаді-2026

Олександр Булава — 8 лютого 2026, 12:04
Показав максимум: Мандзій – про перші заїзди на Олімпіаді-2026
Андрій Мандзій
FIL

Український санкар Андрій Мандзій оцінив свій старт на Олімпійських іграх в одномісних санах.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Українець за сумою двох заїздів показав 14-й результат.

"Перший заїзд – 7/10, другий – 8/10. Досить непогані заїзди, враховуючи те, що на першому тренуванні були дуже великі проблеми. Тобто за шість заїздів настільки мінімізувати оцю погану їзду – це прям дуже добре, дуже класно. Але у нас чотири заїзди. Треба так проїхати чотири заїзди, два позаду, два – попереду.

Що перша, що друга спроба зроблені на максимум. І так само буду старатися і третю, четверту зробити. Тобто все, що можна було зробити максимально, я зробив, нічого додати не можу. Щодо саней – мінусів по трасі не помітив, тобто все добре, так і лишаю. Далі ставка на стабільність. Треба ще два рівні заїзди проїхати", – сказав Мандзій.

Фінальні заїзди в одномісних санах відбудуться сьогодні, 8 лютого. Початок – о 18:00 за київським часом.

Читайте також :
Мілан-Кортіна-2026. День 3. Початок біатлону та медальні фінали українців

Напередодні Аннамарі Данча не подолала кваліфікацію у паралельному слаломі.

Проєкт Зимові Олімпійські ігри-2026 виходить за підтримки Betking
"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"
ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.
Андрій Мандзій

Андрій Мандзій

Дукач йде 12-м, Мандзій – 14-й після двох заїздів у змаганнях чоловіків на санях-одиночках
🥇 Мандзій здобув другу перемогу в кар'єрі на етапі Кубку націй
Мандзій здобув золото у Кубку націй з санного спорту у Вінтерберзі
Дукач здобув ювілейну нагороду на етапах Кубку націй
Мандзій випередив двох росіян на етапі Кубку світу в Лейк Плесіді

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік