Показав максимум: Мандзій – про перші заїзди на Олімпіаді-2026

Український санкар Андрій Мандзій оцінив свій старт на Олімпійських іграх в одномісних санах.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Українець за сумою двох заїздів показав 14-й результат.

"Перший заїзд – 7/10, другий – 8/10. Досить непогані заїзди, враховуючи те, що на першому тренуванні були дуже великі проблеми. Тобто за шість заїздів настільки мінімізувати оцю погану їзду – це прям дуже добре, дуже класно. Але у нас чотири заїзди. Треба так проїхати чотири заїзди, два позаду, два – попереду.

Що перша, що друга спроба зроблені на максимум. І так само буду старатися і третю, четверту зробити. Тобто все, що можна було зробити максимально, я зробив, нічого додати не можу. Щодо саней – мінусів по трасі не помітив, тобто все добре, так і лишаю. Далі ставка на стабільність. Треба ще два рівні заїзди проїхати", – сказав Мандзій.