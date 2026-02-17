Президент Шахтаря оголосив про передачу 10 млн грн на підтримку Гераскевича

Президент Шахтаря Рінат Ахметов долучився до грошової підтримки українського скелетоніста Владислава Гераскевича після його дискваліфікації на Олімпійських іграх через "шолом пам'яті".

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Спортсмен та його тренерський штаб отримають від президента Шахтаря кошти, що дорівнюють призовим за олімпійське золото – 10 млн гривень.

"Влада Гераскевича позбавили можливості боротися за перемогу на Олімпійських іграх, проте до України він повертається справжнім переможцем. Повага та гордість, які він заслужив своїм вчинком серед українців, – це найвища нагорода. Водночас я хочу, щоб у нього було достатньо енергії та ресурсів для продовження спортивної кар'єри, а також боротьби за правду, свободу та збереження пам'яті про тих, хто віддав своє життя за Україну", – розповів Ахметов.

Нагадаємо, першим до підтримки спортсмена долучився бізнесмен Олег Гороховський, який надав Владиславу грошову премію в розмірі 1 мільйона гривень та закликав інші українські компанії доєднатися до цієї справи.

Незабаром до цього заклику доєдналася криптобіржа WhiteBit – Владиславу було виписано WB Check на 500 WBT, що складає 1 088 000 гривень. Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ, телеканал 1+1 Україна та продуктова IT-компанія OBRIO теж підставилии своє фінансове плече та заявили, що кожен з них передає по 500 000 тисяч гривень.

Крім того, ще 500 тисяч гривень українці зібрали на банці, яку створив Гороховський.

Читайте також : Коли українські гниди гірші за московських вошів: Бубка та Борзов залишилися осторонь конфлікту Гераскевича з МОК

Нагадаємо, 13 лютого Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF), залишивши в силі його дискваліфікацію.