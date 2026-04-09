Ахметов вперше з 2014 року відвідав матч Шахтаря

Олександр Булава — 9 квітня 2026, 22:38
Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов вперше з 2014 року відвідав матч клубу.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Ахметов присутній на першому матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій між Шахтарем та нідерландським АЗ, що триває у польському Кракові.

Востаннє президент "гірників" відвідував матч команди 2 травня 2014 року. Це була домашня гра з маріупольським Іллічівцем (3:1) – останній матч "гірників" у Донецьку і на "Донбас Арені".

Напередодні Ахметов прибув до Бухареста, де відбулось прощання з колишнім головним тренером команди Мірчею Луческу, який помер у віці 80 років.

