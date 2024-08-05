Данець Аксельсен став дворазовим олімпійським чемпіоном з бадмінтону

Данець Віктор Аксельсен обіграв представника Таїланду Кунлавута Вітідсарна у фіналі бадмінтонного турніру одиночного чоловічого розряду на Олімпійських іграх 2024.

Матч завершився у двох сетах з рахунком — 2:0 (21:11, 21:11).

Для 30-річного данця це друга золота нагорода у кар'єрі, попередню він виграв на Іграх у Токіо-2020. Також в його активі є бронза Ріо-2016.

Бронзу Олімпіади у Парижі виграв Зії Дзя Лі з Малайзії, який обіграв у трьох сетах індійця Лакш'яна Сена (2:1).

1. 🥇 Віктор Аксельсен (Данія);

2. 🥈 Кунлавут Вітідсарн (Таїланд);

3. 🥉 Зії Дзя Лі (Малайзія).

Напередодні українка Поліна Бугрова завершила змагання у бадмінтоні. Попри перемогу у другому турі над чешкою Терезою Швабіковвою (2:1), вона стала другою у своїй групі, та не змогла вийти у плейоф, куди потрапляють лише переможниці.

Чемпіон проводить текстову трансляцію десятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.