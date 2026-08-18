Бугрова та Кантемир успішно стартували в одиночному розряді ЧС-2026

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир успішно стартували в одиночному розряді чемпіонату світу 2026 року в індійському Нью-Делі. Бугрова у першому раунді в трьох сетах обіграла представницю ОАЕ Пракріті Бхаратх.

Кантемир для виходу в другий раунд також знадобилося три партії: вона обіграла німкеню Міранду Вілсон із рахунком 2:1.

Чемпіонат світу-2026

1-й раунд, 18 серпня

Пракріті Бхаратх (ОАЕ) – Поліна Бугрова (Україна) – 13:21, 22:20, 14:21

Міранда Вілсон (Німеччина) – Євгенія Кантемир (Україна) – 12:21, 21:13, 17:21

У другому раунді Бугрова зіграє проти четвертої сіяної китаянки Ю Фей Чень, а Кантемир змагатиметься з переможцем японського протистояння Ріко Гундзі – Томока Міядзакі.

Напередодні в парному розряді Бугрова та Кантемир вилетіли вже у першому раунді.