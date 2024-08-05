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Скандальний забіг на Олімпіаді-2024: кенійку Кіпʼєгон, яка фінішувала другою, дискваліфікували

Микола Дендак — 5 серпня, 23:12
Скандальний забіг на Олімпіаді-2024: кенійку Кіпʼєгон, яка фінішувала другою, дискваліфікували

Кенійська легкоатлетка Фаїт Чепнгетич Кіп'єгон фінішувала другою в забігу на 5000 метрів на Олімпійських іграх 2024, проте втратила медаль через дискваліфікацію.

Це сталося через штовханину з ефіопкою Гудаф Тсегай, якій належить світовий рекорд на цій дистанції (14.00,21). У підсумку Тсегай опинилась на 8 сходинці.

Золоту медаль здобула землячка Кіп'єгон Беатріс Чебет (14:28.56). Через дискваліфікацію кенійки срібну медаль здобула Сіфан Хассан з Нідерландів, а на 3 місце піднялась італійка Надя Баттоклетті.

1. 🥇 Беатріс Чебет (Кенія) — 14:28.56;

2. 🥈 Сіфан Хассан (Нідерланди) — 14:30.61;

3. 🥉 Сіфан Хассан (Нідерланди) — 14:31.64.

Чемпіон проводить текстову трансляцію десятого змагального дня Олімпійських ігор 2024.

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