Кенійка Чебет здобула другу золоту медаль на Олімпіаді-2024

Кенійська легкоатлетка Беатріс Чебет здобула свою другу золоту медаль на Олімпійських іграх-2024.

Вона фінішувала першою на дистанції в 10 000 метрів, подолавши її за 30:43,25 хвилин. Другою стала італійка Надя Баттоклетті. Бронзу завоювала нідерландка Сіфан Хассан.

1. 🥇 Беатріс Чебет (Кенія) — 30:43,25;

2. 🥈 Надя Баттоклетті (Італія) — 30:43,35;

3. 🥉 Сіфан Хассан (Нідерланди) — 30:44,12.

Зазначимо, що перше золото вона здобула в забігу на 5000 метрів. Хассан в тому забігу також отримала бронзу, яку, через скандал з дискваліфікацією Фаїт Кіп'єгон, втратила Баттоклетті.

За всіма головними подіями 14 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.