Кавано та Гендерсон встановили світові рекорди в марафонській спортивній ходьбі

Японець Масаторо Кавано та австралійка Ребекка Гендерсон встановили світові рекорди серед чоловіків та жінок в марафонській спортивній ходьбі.

Про це повідомляє Reuters.

Кавано досягнув фінішної лінії за 2 години 55 хвилин та 14 секунд. Це сталося під час Всеяпонських змагань зі спортивної ходьби в Такахаті.

Варто відзначити, що це перший світовий рекорд, який був встановлений серед чоловіків у цій дисципліні.

World Athletics визнала напівмарафон та марафон офіційними дисциплінами у спортивній ходьбі у січні цього року. Ними замінили змагання на 20 км та 35 км відповідно.

Натомість Гендерсон завершила марафон за 3 години 14 хвилин 52 секунди. До цього найкращий показник у цій дисципліні мала італійка Софія Фіоріні (3:15:11), якій вдалося його досягнути під час чемпіонату Європи з легкої атлетики в Бірмінгемі.

Додамо, що Кавано ставав віцечемпіоном світу у 2022 році та здобув бронзову медаль на світовій першості 2023 року зі спортивної ходьби на 35 км. Окрім того, атлет представляв Японію на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

Своєю чергою Гендерсон протягом кар'єри виграла "бронзу" на дистанції 10 000 м на Іграх Співдружності-2026 та посіла третє місце на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби. Двічі брала участь в Олімпіадах: у Токіо-2020 та у Парижі-2024.

Нагадаємо, що напередодні олімпійська чемпіонка Марія Перес розповіла про зневагу до спортивної ходьби серед керівництва легкої атлетики.