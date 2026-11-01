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Титулований швед Альмгрен став переможцем Нью-Йоркського марафону

Руслан Травкін — 1 листопада 2026, 19:40
Титулований швед Альмгрен став переможцем Нью-Йоркського марафону
Андреас Альмгрен
Getty Images

Легкоатлет Андреас Альмгрен зі Швеції виграв чоловічий забіг Нью-Йоркського марафону у своєму дебюті в цій дисципліні.

Про це повідомляє AP News.

Альмгрен дебютував на дистанції 26,2 милі після успішної кар'єри в півмарафонах. Він випередив Єманеберхана Кріппу з Італії на останній милі та здобув перемогу з часом 2 години 6 хвилин і 1 секунду.

Кріппа фінішував з відставанням у 13 секунд. Камохело Мофоло з Лесото посів третє місце, випередивши чинного чемпіона Бенсона Кіпруто.

Він став першим марафонцем, який дебютував у цій дисципліні з часів Гебре Гебремаріама з Ефіопії, який виграв гонку 2010 року.

Американець Зухайр Талбі фінішував шостим і показав найшвидший час серед американських бігунів у цій дисципліні.

Як додає 15news.com, у 1976 році, сьомому марафоні в історії, було трохи більше 2000 учасників, серед яких було лише 88 жінок. У неділю на старт вийшли близько 60 000 бігунів, майже половина з яких були жінками.

Зазначимо, що 31-річний Альмгрен кілька місяців тому став чемпіоном Європи на дистанції 10 000 м. На ЧС-2025 у Токіо швед здобув "бронзу".

Нью-Йоркський марафон (TCS New York City Marathon) – це один із найбільших, масових і престижних марафонських забігів у світі, що входить до елітної серії World Marathon Majors.

Проходить щорічно у першу неділю листопада. Проводиться з 1970 року (перший забіг зібрав лише 127 учасників).

Починається на Статен-Айленді, проходить через міст Верразано-Нерроуз та всі п'ять районів Нью-Йорка (Статен-Айленд, Бруклін, Квінс, Бронкс та Манхеттен), а фінішує у Центральному парку

Нагадаємо, дворазовий олімпійський чемпіон Еліуд Кіпчоге переміг на Мельбурнському марафоні, встановивши новий рекорд траси.

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