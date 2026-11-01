Титулований швед Альмгрен став переможцем Нью-Йоркського марафону

Легкоатлет Андреас Альмгрен зі Швеції виграв чоловічий забіг Нью-Йоркського марафону у своєму дебюті в цій дисципліні.

Про це повідомляє AP News.

Альмгрен дебютував на дистанції 26,2 милі після успішної кар'єри в півмарафонах. Він випередив Єманеберхана Кріппу з Італії на останній милі та здобув перемогу з часом 2 години 6 хвилин і 1 секунду.

Кріппа фінішував з відставанням у 13 секунд. Камохело Мофоло з Лесото посів третє місце, випередивши чинного чемпіона Бенсона Кіпруто.

🗽MARATHON DE NEW-YORK : 1. Andreas Almgren 🇸🇪 2:06:01 2. Yemaneberhan Crippa 🇮🇹 2:06:14 3. Kamohelo Mofolo 🇱🇸 2:06:26 ——— 1. Sheila Chepkirui 🇰🇪 2:24:36 2. Jessica McClain 🇺🇸 2:24:42 3. Hellen Obiri 🇰🇪 2:24:43 #NYCMarathon https://t.co/6dRgtsRDNP — MR.CARTER 🌚 (@NelsonCarterJr) November 1, 2026

Він став першим марафонцем, який дебютував у цій дисципліні з часів Гебре Гебремаріама з Ефіопії, який виграв гонку 2010 року.

Американець Зухайр Талбі фінішував шостим і показав найшвидший час серед американських бігунів у цій дисципліні.

Як додає 15news.com, у 1976 році, сьомому марафоні в історії, було трохи більше 2000 учасників, серед яких було лише 88 жінок. У неділю на старт вийшли близько 60 000 бігунів, майже половина з яких були жінками.

Зазначимо, що 31-річний Альмгрен кілька місяців тому став чемпіоном Європи на дистанції 10 000 м. На ЧС-2025 у Токіо швед здобув "бронзу".

ONE AND DONE 🔥 Andreas Almgren 🇸🇪 SMASHES his debut over 26.2, winning the 2026 NYC Marathon in 2:06:01 with a 4:25 26th mile to pull away from runner-up Yemaneberhan Crippa 🇮🇹, who takes second in 2:06:14. Americans put three in the top ten with Zouhair Talbi 6th, Ahmed Muhumed 7th, and Ryan Ford 10th. — CITIUS MAG (@CitiusMag) November 1, 2026

Нью-Йоркський марафон (TCS New York City Marathon) – це один із найбільших, масових і престижних марафонських забігів у світі, що входить до елітної серії World Marathon Majors.

Проходить щорічно у першу неділю листопада. Проводиться з 1970 року (перший забіг зібрав лише 127 учасників).

Починається на Статен-Айленді, проходить через міст Верразано-Нерроуз та всі п'ять районів Нью-Йорка (Статен-Айленд, Бруклін, Квінс, Бронкс та Манхеттен), а фінішує у Центральному парку

Нагадаємо, дворазовий олімпійський чемпіон Еліуд Кіпчоге переміг на Мельбурнському марафоні, встановивши новий рекорд траси.