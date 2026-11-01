Зіркова Чепікруї вдруге за кар'єру виграла Нью-Йоркський марафон

Кенійка Шейла Чепкіруї здобула свій другий титул переможниці Нью-Йоркського марафону за кар'єру.

Про це пише AP News.

Переможниця цього заходу 2024 року цього разу показала час 2:24:36, обігравши землячку Хеллен Обірі в напруженій фінальній милі.

Обірі під кінець втратила сили настільки, що на останніх метрах фінішу пропустила вперед американку Джессіку Маклейн. Це був перший випадок, коли американка фінішувала в трійці лідерів з 2018 року.

Congratulations to 🇰🇪' s Sheila Chepkirui winning her 2nd NYC Marathon title clocking 2:24:36, ahead of Jess McClain, last editions winner Hellen Obiri 3rd while Edna Kiplagat came in 4th! 1. Sheila Chepkirui 2.24:36 2. Jessica McClain 2.24:42 3. Hellen Obiri 2.24:43 https://t.co/koNZrnQAZB — Barnaba Korir. (@KorirOfficial) November 1, 2026

Зазначимо, що Обірі ставала чемпіонкою в 2023 та 2025 роках. Рік тому вона фінішувала з часом 2:19:51, що є рекордом Нью-Йоркського марафону.

Нью-Йоркський марафон розпочався у 1970 році, і перші шість років він проходив виключно в Центральному парку, а бігуни виконували кругові забіги. Забіг було перенесено з Центрального парку на решту районів міста на честь двохсотріччя США.

Вперше за 15 років траса зазнала незначних змін. Бігуни обрали дещо інший маршрут на 20-й милі, коли забіг увійшов до Бронкса. Це було зроблено для того, щоб зменшити кількість поворотів у районі з семи до п'яти та полегшити перекриття деяких вулиць у цьому районі.

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Як додає 15news.com, у 1976 році, сьомому марафоні в історії, було трохи більше 2000 учасників, серед яких було лише 88 жінок. У неділю на старт вийшли близько 60 000 бігунів, майже половина з яких були жінками.

Нагадаємо, у чоловіків Нью-Йоркський марафон виграв швед Андреас Альмгрен.