Прем'єр Румунії бойкотуватиме закриття Олімпіади через скандальне рішення суддів

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не поїде на церемонію закриття Олімпійських ігор у Парижі через те, що судді "відібрали" в румунської гімнастки Ани Бербосу бронзову медаль.

Про це глава уряду повідомив у Facebook.

Ана Бербосу посіла третє місце у фіналь з вільних вправ, набравши 13,700 бала. Американка Джордан Чайлз після свого виступу подала протест та попросила суддів переглянути її оцінку. У підсумку її прохання задовольнили, і вона отримала бронзу, а Бербосу опустилася на четверте місце.

Прем’єр Чолаку вважає, що з румунською спортсменкою вчинили безчесно.

"Неприпустимо, щоб на змаганнях такого масштабу, які пропагують такі цінності, як повага, розуміння і досконалість, дитину, яка чесно заробила свою медаль, брутально позбавили результату її чотирирічної важкої праці", — написав Чолаку.

Напередодні американська гімнастка Сімона Байлз завоювала золото Олімпійських ігор-2024 в опорному стрибку та стала 7-разовою олімпійською чемпіонкою.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.