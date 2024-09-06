🥈 Остапченко зібрав повний комплект медалей на Паралімпіаді-2024

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, Україна поповнила медальну скарбничку черговою нагородою у плаванні.

У фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем (клас S3) серед восьми претендентів за медаль боровся Денис Остапченко та Сергій Паламарчук. Остапченко здобув срібло.

Раніше він здобув бронзу в естафеті та золото на 50-метрівці на спині. Паламарчук фінішував четвертим.

Плавання. 50 метрів вільним стилем, чоловіки. S3:

1. 🥇 Унлу Умат (Туреччина) — 44,83

2. 🥈 Денис Остапченко (Україна) — 45,14

3. 🥉 Йосіа Топф (Німеччина) — 45,61

4. Сергій Паламарчук (Україна) — 46,35

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 7 місце у медальному заліку, здобувши 66 медалей: 16 золотих, 22 срібну та 28 бронзових.

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

За всіма подіями дев'ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.