🥇🥉 Черговий тріумф у плаванні: Остапченко виграв золото Паралімпіади-2024, у Паламарчука — бронза

На Паралімпійських іграх 2024, що проходять у французькому Парижі, медальна скарбничка збірної України поповнилася черговими нагородами у плаванні.

У фінальному запливі на 50 метрів на спині серед представників класу S3 Денис Остапченко виграв золоту медаль, а Сергій Паламарчук здобув бронзу.

Для Остапченка це друга в кар'єрі медаль вищого ґатунку на Паралімпійських іграх і четверта загалом. Вперше паралімпійським чемпіоном 23-річний українець став на 200-метрівці вільним стилем у Токіо-2020.

35-річний Паламарчук вчетверте в кар'єрі став бронзовим призером. 8 років тому він тричі підіймався на третій щабель п'єдесталу пошани в Ріо-2016.

Плавання. 50 метрів на спині, чоловіки. Клас S3

1. 🥇 Денис Остапченко (Україна) — 45,16

2. 🥈 Джосіа Топф (Німеччина) — 47,06

3. 🥉 Сергій Паламарчук (Україна) — 50,48

Для збірної України це 29-та та 30-та медалі у Парижі-2024. Відтепер у нашій скарбничці 3 золота, 11 срібних нагород і 14 бронзових. Абсолютну більшість — 21 медаль — здобули саме плавці.

За всіма подіями п'ятого дня Паралімпіади-2024 стежте в текстовій трансляції на Чемпіоні.