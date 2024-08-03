Потрійний рекорд у фіналі естафети в Парижі-2024: збірна США зі світовим рекордом виграла золото
Збірна США з плавання виграла золоту медаль в естафеті 4х100 в міксті на Олімпійських іграх 2024.
Американська команда, за яку виступали Раян Мерфі, Нік Фінк, Гретхен Валш та Торрі Гаск пропливли дистанцію за 3:37,43 хвилин та перевершили світовий рекорд, який встановили представники Великої Британії на Олімпіаді в Токіо-2020 на 15 десятих секунд.
Другими фінішували китайські плавці, які встановили азійський рекорд та також перевершили досягнення британців — 3:37,55. Третіми стали австралійці, на їх рахунку рекорд Океанії.
1. 🥇 США — 3:37,43;
2. 🥈 Китай — 3:37,55;
3. 🥉 Австралія — 3:38,75.
Нагадаємо, напередодні легендарна американська плавчиня Кейті Ледекі здобула чергове золото та тепер поділяє з Ларисою Латиніною перше місце серед жінок за кількістю перемог на Олімпіаді.
За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.