Іспанець розігнався до швидкості 151 км/год на скейтборді та побив світовий рекорд

Іспанець Дієго Понселет побив світовий рекорд на скейтборді під час спуску стоячи, розігнавшись до швидкості 151,83 км/год.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Це сталося на трасі в Лез-Ебулемент у Квебеку, Канада. Загалом Понселет зробив сім спроб, тричі оновивши рекорд у цій дисципліні.

Таким чином, скейтбордист Ред Булл перевершив найкращий світовий показник, який встановив британець Пітер Конноллі у 2017 році на цій же трасі.

Як зазначається, костюм Понселета розроблявся спільно з інженерами, аби покращити всі аеродинамічні властивості. Також під час спуску був присутній батько скейтбордиста, який вираховував положення вітру.

Зазначимо, що Дієго Понселет двічі ставав чемпіоном світу з даунхілл-скейтбордингу у 2022 та 2023 роках.

Нагадаємо, що напередодні 13-річний українець Омелян Герасимчук оновив світовий рекорд зі стрибків із жердиною у своїй віковій категорії.