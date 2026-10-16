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Іспанець розігнався до швидкості 151 км/год на скейтборді та побив світовий рекорд

Микола Літвінов — 16 жовтня 2026, 15:11
Іспанець розігнався до швидкості 151 км/год на скейтборді та побив світовий рекорд
Дієго Понселет
Книга рекордів Гіннеса

Іспанець Дієго Понселет побив світовий рекорд на скейтборді під час спуску стоячи, розігнавшись до швидкості 151,83 км/год. 

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Це сталося на трасі в Лез-Ебулемент у Квебеку, Канада. Загалом Понселет зробив сім спроб, тричі оновивши рекорд у цій дисципліні.

Таким чином, скейтбордист Ред Булл перевершив найкращий світовий показник, який встановив британець Пітер Конноллі у 2017 році на цій же трасі.

Як зазначається, костюм Понселета розроблявся спільно з інженерами, аби покращити всі аеродинамічні властивості. Також під час спуску був присутній батько скейтбордиста, який вираховував положення вітру.

Зазначимо, що Дієго Понселет двічі ставав чемпіоном світу з даунхілл-скейтбордингу у 2022 та 2023 роках.

Нагадаємо, що напередодні 13-річний українець Омелян Герасимчук оновив світовий рекорд зі стрибків із жердиною у своїй віковій категорії.

Світовий рекорд скейтбординг

скейтбординг

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