Іспанець розігнався до швидкості 151 км/год на скейтборді та побив світовий рекорд
Іспанець Дієго Понселет побив світовий рекорд на скейтборді під час спуску стоячи, розігнавшись до швидкості 151,83 км/год.
Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.
Це сталося на трасі в Лез-Ебулемент у Квебеку, Канада. Загалом Понселет зробив сім спроб, тричі оновивши рекорд у цій дисципліні.
Таким чином, скейтбордист Ред Булл перевершив найкращий світовий показник, який встановив британець Пітер Конноллі у 2017 році на цій же трасі.
Як зазначається, костюм Понселета розроблявся спільно з інженерами, аби покращити всі аеродинамічні властивості. Також під час спуску був присутній батько скейтбордиста, який вираховував положення вітру.
Зазначимо, що Дієго Понселет двічі ставав чемпіоном світу з даунхілл-скейтбордингу у 2022 та 2023 роках.
Нагадаємо, що напередодні 13-річний українець Омелян Герасимчук оновив світовий рекорд зі стрибків із жердиною у своїй віковій категорії.