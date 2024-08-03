Ледекі здобула чергове золото та зрівнялася з Латиніною за кількістю перемог на Олімпіаді

Легендарна американська плавчиня Кейті Ледекі здобула золоту медаль у заплив на 800 метрів вільним стилем на Олімпійських іграх 2024.

Вона подолала дистанцію за 8:11,04. Другою фінішувала восьмиразова медалістка Олімпійських ігор Аріарн Тітмус. Австралійка встановила рекорд Океанії — 8:12,29. Зазначимо, що 4 з 8 медалей вона заробила на Олімпіаді в Парижі.

Бронзовою призеркою стала ще одна американка Пейдж Мадден. На її рахунку ще срібло в естафеті 4х200 вільним стилем.

1. 🥇 Кейті Ледекі (США) — 8:11,04;

2. 🥈 Аріарн Тітмус (Австралія) — 8:12,29;

3. 🥉 Пейдж Мадден (США) — 8:13,00.

Зазначимо, що для Ледекі це вже дев'яте олімпійське золото в кар'єрі та четверта нагорода на Іграх-2024 у Парижі. За кількістю перемог на Олімпіаді вона зрівнялася з радянською представницею художньої гімнастики Ларисою Латиніною.

Вони поділяють перше місце серед жінок, та друге загалом. Більше перемог лише в американського плавця Майкла Фелпса, у якого неймовірні 23 перемоги на ОІ. 27-річна Кейті зможе обійти Латиніну вже у 2028 році, на Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі.

За всіма головними подіями 8 дня Олімпійських ігор-2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.