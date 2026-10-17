Олімпійська чемпіонка Волш встановила світовий рекорд на 50 м вільним стилем

Американська плавчиня Гретхен Волш оновила власний світовий рекорд на дистанції 50 метрів вільним стилем у 25-метровому басейні.

Про це повідомляє World Aquatics.

На турнірі UVA Short Course Meters Worlds Prep Pro Am в Університеті Вірджинії 23-річна американка показала результат 22,75 секунди.

Змагання відбулися 15–16 жовтня в Aquatic & Fitness Center на території університету. Волш встановила рекорд під час фінальної сесії, впевнено вигравши заплив від старту до фінішу.

Друге місце посіла Еббі Вайтзейл, яка фінішувала за 23,72 секунди. Третьою стала Сімона Мануель із результатом 24,40 секунди.

Попередній світовий рекорд на цій дистанції також належав Волш. У грудні 2024 року на чемпіонаті світу на короткій воді в Будапешті американка пропливла 50 метрів вільним стилем за 22,83 секунди. Таким чином, нове досягнення дозволило їй покращити власний рекорд на 0,08 секунди.

Очікується, що Волш виступить на чемпіонаті світу на короткій воді, який відбудеться 1–6 грудня в Пекіні. Відбіркові змагання збірної США заплановані на 28–31 жовтня у Вестмонті, штат Іллінойс.

На ЧС-2024 у Будапешті американка встановила 11 світових рекордів, дев'ять із них – в індивідуальних дисциплінах, а також здобула сім золотих медалей.

У травні 2026 року Волш вчетверте побила світовий рекорд на дистанції 100 метрів батерфляєм.

На Олімпійських іграх 2024 року Волш здобула дві золоті (комбінована та жіноча естафети) та дві срібні медалі (100 м батерфляєм та естафета вільним стилем).