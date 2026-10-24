31-річний олімпійський чемпіон з Китаю побив світовий рекорд у плаванні на спині на 50 метрів

31-річний олімпійський чемпіон з Китаю Сю Цзяюй побив світовий рекорд у плаванні на спині на 50 метрів у 25-метровому басейні.

Про це повідомляє World Aquatics. Деталі додає Swim Swam.

Це досягнення йому підкорилося під час змагань у змішаній естафеті на чемпіонаті Китаю з водних видів спорту на короткій дистанції. Відтепер найкращий показник у світі у цій дисципліні складає 22 секунди та 3 сотих.

Сю Цзяюй представляв команду Чжецзян Шоусянь-Валлі, яка за підсумками турніру здобула перемогу із загальним часом 1:37,51.

🚨🌏NEW WORLD RECORD!!!!!!!!! 🇨🇳XU JIAYU SCM 50Ba 22.03 WR!!!!!!!! The 6th-oldest swimmer ever to set a World Record😱😱🤯🤯🤯🤯 The previous WR set by 🇿🇦Pieter Coetzé on October 9 has already been broken🤯🤯🤯🤯 https://t.co/AxRdkZKA4l — 競泳NEWS (@swimcoverage) October 24, 2026

Таким чином, 31-річний атлет побив світовий рекорд, який з початку жовтня цього року встановив південноафриканець Пітер Кутце (22,09). До цього першість у дисципліні тримав російський плавець Клімент Колєсніков (2022 рік – 22,11).

Відповідно, окрім того, Цзяюй встановив новий рекорд азійського континенту, Китаю та свій особистий. Його попередній найкращий результат у запливі спиною на 50 метрів складав 22,70.

Додамо, що у здобутку Цзяюя є 5 олімпійських медалей: у Парижі-2024 він здобув "золото" з 4х100 метрів комплексом та "срібло" з естафети 4х100 метрів та 100-метрівці на спині; у Токіо-2020 він посів друге місце у міксті, а свою першу медаль здобув у Ріо-де-Жанейро-2016 – "срібло" зі запливу спиною на 100 метрів.

Також він тричі ставав чемпіоном світу та 15 разів вигравав змагання на Азійських іграх.

Нагадаємо, що напередодні олімпійська чемпіонка Гретхен Волш встановила світовий рекорд на 50 м вільним стилем