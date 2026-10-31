Радченко та Томчай вийшли в 1/8 фіналу Юнацьких ОІ-2026

Українські веслувальники Вікторія Радченко та Микола Томчай розпочали змагання на Юнацьких Олімпійських іграх в Дакарі з кваліфікації у плейоф.

У міксті дует посів п'яте місце місце, подолавши дистанцію за 2:38,32 із відставанням від переможця Німеччини у 2,46 секунди.

Окрім того, спортсмени виступили в особистих змаганнях, але менш успішно. Радченко фінішувала 19-ю, а Томчай 11-м.

Зазначимо, що перепустку до 1/8 фіналу дає фініш у вісімці кращих, тому в міксті наші веслувальники пройшли далі, а в особистих змаганнях матимуть ще одну спробу.

Друга кваліфікація з прибережного веслування на Юнацькій Олімпіаді відбудеться 1 листопада – о 12:45 за київським часом виступатиме Томчай, а о 13:20 – Радченко.

Зауважимо, що також на 1 листопада о 14:20 запланована 1/8 фіналу змагання.

За всю історію Юнацьких ОІ українці здобули 87 медалей (26 золотих, 26 срібних та 35 бронзових). На минулих літніх Олімпійських іграх-2018 серед юнаків українці виграли 18 нагород (5 "золота", 7 "срібла" і шість "бронз").

Раніше збірна України з велоспорту посіла шосте місце на юніорському міксті ЧЄ-2026.