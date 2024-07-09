Україна отримала ще одну представницю з дзюдо на Олімпійських іграх-2024

Дзюдоїстка Христина Гоман отримала ліцензію та поїде представляти Україну на Олімпійських іграх-2024

Про це повідомляє НОК.

Після того як російські дзюдоїсти відмовились виступати на Олімпіаді у Парижі, Міжнародна федерація дзюдо перерозподілила квоти між іншими національними олімпійськими комітетами.

До НОК України надійшов лист від Міжнародної федерації дзюдо, який підтверджує, що Христина Гоман здобула ліцензію у ваговій категорії понад 78 кг.

Таким чином, на Олімпійських іграх-2024 в складі української команди будуть п'ять дзюдоїстів.

Дар'я Білодід (вагова категорія 57 кг)

Дільшот Халматов (вагова категорія 60 кг)

Богдан Ядов (вагова категорія 66 кг)

Єлизавета Литвиненко (вагова категорія 78 кг)

Христина Гоман (вагова категорія +78 кг)

Нагадаємо, раніше українські дзюдоїсти здобули дві медалі в другий день турніру Tallin European Open-2024.