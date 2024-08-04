Фарт був на моєму боці: Геращенко прокоментувала бронзу на Олімпіаді-2024

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко вважає, що вона стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту, тому що їй пощастило.

Слова спортсменки передає Суспільне Спорт.

" Була впевненість, що можу стрибати далі. На 1.98 метра була класна перша спроба, я просто вийшла робити стрибок. А вже після того, коли зрозуміла, що це може бути медаль, я вирішила додати сили.

Друга та третя спроба були нормальні, але вже такі, що не беруться. Дійсно фарт був на моєму боці. Ми вдвох треті з результатом 1.95 м. Це невисокі результати, але зірки зійшлися і все склалося на мою користь. Я дуже щаслива", — сказала Геращенко.

Нагадаємо, Ірина не змогла взяти висоту 198 сантиметрів, проте за додатковими показниками вона розділила третє місце з австралійкою Елеанор Паттерсон, яка продемонструвала ідентичний результат.

А золоту медаль виборола інша українка Ярослава Магучіх, яка напередодні змогла побити 37-річний світовий рекорд.

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