Україна не змогла напряму потрапити у півфінал байдарки-четвірки на Олімпіаді-2024
Українська команда у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігора Трунова та Івана Семикіна не змогла напряму пройти у півфінал чоловічої байдарки-четвірки на Олімпійських іграх 2024.
Українці фінішували четвертими у заїзді на 500 метрів, чого недостатньо для автоматичного проходу у півфінал, куди потрапляють перші дві команди. Україна змагатиметься у чвертьфіналі дисципліни, він відбудеться сьогодні, 6 серпня, початок — о 14:10 за київським часом.
Нагадаємо, раніше українська слаломістка Вікторія Ус не пройшла у півфінал каяк-кросу, попри те, що всю дистанцію йшла другою. Раніше вона не змогла здобути олімпійську медаль у веслувальному слаломі, а перед цим, не зуміла пройти у фінал на байдарці.
За всіма головними подіями 11 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.