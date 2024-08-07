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Даниленко: У півфіналі байдарки-четвірки покажемо свій максимум

Андрій Яросименко — 7 серпня, 10:08
Даниленко: У півфіналі байдарки-четвірки покажемо свій максимум

Український спортсмен Дмитро Даниленко прокоментував виступ команди байдарки-четвірки на дистанції 500 метрів на Олімпійських іграх 2024.

Його слова передає Суспільне спорт.

"Ми такі хлопці, як той вагон: довго його треба розтопити, але потім він сунеться. Ось друга гонка — так, ми п'яті, але у нас є відчуття, що воно вже краще виходить. Тому, думаємо, все буде так, як треба, і ми зможемо показати свій максимум. Це теж важливо — видавати максимум.

Так, потрапляння у перший кваліфікаційний заїзд полегшує десь задачу, бо немає таких суперників. Але все-таки, наші опоненти були не гірші. Бо у нас такий вид спорту, що всі заїжджають у секунду-півтори", — сказав Даниленко.

Нагадаємо, українська команда у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігора Трунова та Івана Семикіна пройшла у півфінал чоловічої байдарки-четвірки, який відбудеться 8 серпня о 12:50 за київським часом.

За всіма головними подіями 12 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.

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