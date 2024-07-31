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Світоліна: Матч проти Крейчикової був дуже рівним

Андрій Яросименко — 31 липня, 10:33
Світоліна: Матч проти Крейчикової був дуже рівним

Українська тенісистка Еліна Світоліна вважає, що матч проти Барбори Крейчикової у третій стадії Олімпійських ігор-2024 був рівним.

Її слова передає Суспільне спорт.

"Чого не вистачило у матчі проти Крейчикової? Вона почала грати краще. Вона — гравчиня топ-10, дуже добре грає останнім часом. Був рівний та складний матч, а також спека. Не змогла до кінця зіграти, як хотіла б. Дуже прикро.

Нема часу засмучуватися, треба переходити на інше покриття, працювати та йти далі. Я гратиму турнір у Торонто наступного тижня. Цинциннаті, Монтеррей, Нью-Йорк — у нас далі йдуть великі турніри", — сказала українка.

Наразі в одиночному розряді в України залишилась Марта Костюк, яка зіграє проти хорватки Донни Векич у чвертьфіналі. Напередодні Даяна Ястремська сенсаційно програла колумбійці Камілі Осоріо та вилетіла з турніру.

Нагадаємо, Чемпіон проводить текстову трансляцію п'ятого змагального дня Олімпійських ігор у Парижі.

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