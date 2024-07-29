Ястремська не подужала сенсаційну колумбійку та вилетіла з Олімпіади

Українська тенісистка Даяна Ястремська (28) зазнала поразки від колумбійки Каміли Осоріо (83) у другому колі Олімпійських ігор-2024.

Матч тривав майже 2 години та завершився з рахунком 6:7, 6:4.

Цікаво, що обидві тенісистки за весь матч жодного разу не подали навиліт. Також відзначимо велику кількість подвійних помилок в Осоріо — 8, але Даяна "компенсувала" їх своїми невимушеними — їх було аж 45.

Олімпійські ігри-2024

Париж, Франція

Друге коло, 29 липня

Каміла Осоріо (Колумбія) — Даяна Ястремська (Україна) 7:6(4), 6:4

Відтак в України залишилося дві представниці в одиночному розряді. Марта Костюк уже вийшла в третє коло, а Еліна Світоліна зіграє свій матч сьогодні ввечері.

При цьому Ястремська не припиняє виступи на Олімпіаді повністю — вона візьме участь у парному розряді разом із Костюк. У першому колі українки зіграють проти полячок Аліції Росольської та Магди Лінетт.

Зазначимо, що в першому колі кривдниця Даяни несподівано пройшла 11 ракетку світу латвійку Олену Остапенку.