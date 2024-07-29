У півфіналі Олімпіади-2024 Харлан протистоятиме віцелідерка світового рейтингу FIE

Зіркова українська фехтувальниця Ольга Харлан дізналася наступну суперницю в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024.

В 1/2 фіналу Харлан протистоятиме дрйгий номер світового рейтингу FIE Сара Бальзер з Франції. Поєдинок відбудеться 29 липня та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

У попередній зустрічі, яка відбулася 18 травня цього року у болгарському Пловдиві, Харлан у фіналі Кубка світу поступилася Бальзер із рахунком 8:15.

На шляху до півфіналу Парижа-2024 32-річна українка в 1/16 впевнено перемогла Шіхомі Фукусіму з Японії, в 1/8 розгромила ексросіянку Анну Башту, а у чвертьфіналі без проблем здолала угорку Анну Мартон.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою Пекіна-2008 (командний турнір), а також бронзовою призеркою Лондона-2012 та Ріо-2016 (індивідуальні змагання). Крім того, в українки є срібна медаль командного турніру в Ріо-2016.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Олімпіади-2024 партнерки Харлан по збірній України Олена Кравацька та Аліна Комащук зазнали поразок та припинили боротьбу за особисті нагороди.

Чемпіон проводить текстову трансляцію третього змагального дня Олімпійських ігор 2024.