Словенка Гарнберт здобула золото багатоборства у скелелазінні

Сьогодні, 10 серпня, завершилося багатоборство зі скелелазіння серед жінок на Олімпійських іграх 2024.

Золото здобула словенська спортсменка Яня Гарнберт, яка заробила 84,4 за боулдеринг та 84,1 за складність. Її загальний результат склав 168,5. Срібло завоювала американка Брук Рабуту — 84 за боулдеринг, 72,0 за складність — загальний бал 156. Трійку на п'єдесталі пошани замкнула австрійка Джессіка Пільц з результатом 147,4 (59,3+88,1).

1. 🥇 Яня Гарнберт (Словенія) — 168,5;

2. 🥈 Брук Рабуту (США) — 156;

3. 🥉 Джессіка Пільц (Австрія) — 147,4.

Нагадаємо, Україна вперше в історії отримала представництво у цій дисципліні, ліцензцію здобула Євгенія Казбекова, яка, на жаль, не змогла відібратися до фіналу.

За всіма головними подіями 15 дня Олімпійських ігор 2024 зручно спостерігати в текстовій трансляції на Чемпіоні.