Казбекова здобула першу в історії олімпійську ліцензію в скелелазінні для України

Українка Євгенія Казбекова здобула першу в історії України ліцензію на Олімпійські ігри-2024 зі скелелазіння.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Вона змогла вийти у два фінали Олімпійської кваліфікаційної серії в угорському Будапешті в двоборстві (болдеринг та трудність), що дозволило їй вибороти одну з 12 ліцензій на ОІ.

Зазначимо, що загалом на Олімпіаді-2024 у двоборстві у скелелазінні братимуть учать 20 атлеток. Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Наразі Україна вже виборола понад 100 ліцензій на Ігри.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала олімпійську ліцензію з маунтенбайку